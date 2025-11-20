Amazonギフトカード購入で最大6％還元。始まってます！

Amazonがブラックフライデーシーズンに合わせ、Amazonギフトカードの購入で最大700ポイントを付与するキャンペーンを始めている。対象期間は12月23日23時59分まで。ログイン時に冒頭の画像が表示されたユーザーだけが対象だ。対象者はこの機会をお見逃し無く。

キャンペーンは、期間中に専用ページの「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押した上で、対象のギフトカードを5000円以上購入するとポイントがもらえる。対象はEメール、PDF印刷、配送タイプのギフトカードで、チャージタイプや店頭販売カードなどは含まれない。

付与されるポイントは購入額によって変わり、5000～9999円で300ポイント、1万～1万9999円で500ポイント、2万円以上で700ポイントとなる。ポイント付与はキャンペーン終了から約1週間後。有効期限は確定月の翌月末までと短いので注意が必要だ。

ちなみに還元率で考えると、5000円で6％、1万円で5％、2万円で3.5％となる。「とりあえず5000円でいいか」「どうせだし1万円買っとくか」など、懐事情に合わせて考えたい。

