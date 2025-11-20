Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第8回
Amazonギフトカード購入で最大6％還元。始まってます！
2025年11月20日 13時30分更新
Amazonがブラックフライデーシーズンに合わせ、Amazonギフトカードの購入で最大700ポイントを付与するキャンペーンを始めている。対象期間は12月23日23時59分まで。ログイン時に冒頭の画像が表示されたユーザーだけが対象だ。対象者はこの機会をお見逃し無く。
キャンペーンは、期間中に専用ページの「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押した上で、対象のギフトカードを5000円以上購入するとポイントがもらえる。対象はEメール、PDF印刷、配送タイプのギフトカードで、チャージタイプや店頭販売カードなどは含まれない。
付与されるポイントは購入額によって変わり、5000～9999円で300ポイント、1万～1万9999円で500ポイント、2万円以上で700ポイントとなる。ポイント付与はキャンペーン終了から約1週間後。有効期限は確定月の翌月末までと短いので注意が必要だ。
ちなみに還元率で考えると、5000円で6％、1万円で5％、2万円で3.5％となる。「とりあえず5000円でいいか」「どうせだし1万円買っとくか」など、懐事情に合わせて考えたい。
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon eGift Card - Jeweled Ornaments (Animated)
※アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第7回
トピックス【これで完璧】Amazon「ブラックフライデー」完全攻略 随時更新中！
-
第6回
PC【Amazonブラックフライデー】BTOメーカーの高額ゲーミングPCも大幅割引！ これが買い
-
第5回
トピックスいつから本番なのかもうわからん Amazon、ブラックフライデー本番前に「サプライズプレセール」
-
第5回
トピックスAmazonブラックフライデー、“サプライズ”でいきなり始まる
-
第4回
デジタルCrucialの高性能SSDがブラックフライデー価格に！ T710やX10 Proなど人気モデルが数量限定セール
-
第3回
トピックスAmazonブラックフライデー、注目のお得情報が大量発表！
-
第2回
トピックス【速報】Amazonブラックフライデー、最新M4 MacBook Airも登場！
-
第1回
トピックスAmazonブラックフライデーは来週金曜21日0時～ iPadにiPhone、PS5もヤバい価格に!?
- この連載の一覧へ