このページの本文へ

無料で“Suno”超えだと…!?　オープンソース音楽生成AI「ACE-Step v1.5」公開

2026年02月04日 15時10分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ACE Studioは2月4日、オープンソースの音楽生成モデル「ACE-Step v1.5」を発表した。音楽生成AI「Suno」v4.5とv5の中間に位置する水準と説明されており、オープンソースモデルとしては異例の高性能をうたう。

　特徴は、ローカル環境での高速動作だ。A100 GPUでは1曲あたり2秒未満、RTX 3090でも10秒未満でフル楽曲を生成でき、必要なVRAMは4GB未満に抑えられている。生成可能な楽曲の長さは10秒から10分まで幅広く、複数曲を同時に生成するバッチ処理にも対応する。50以上の言語で歌詞付き楽曲を生成でき、BPMやキー、拍子といった音楽的メタデータも指定可能だ。

　生成だけでなく編集機能も充実している。既存楽曲を元にしたカバー生成、部分的な再生成、ボーカル音源から伴奏を自動生成する機能、トラック分離などを備え、制作フロー全体を支援する設計になっている。LoRAによる軽量ファインチューニングにも対応し、数曲分のデータから短時間で自分の作風を学習させることが可能だという。

　ACE-Step v1.5はMITライセンスのもとで公開され、モデルはHugging FaceやModelScopeから自動または手動で取得できる。ノードベースの生成AI環境であるComfyUIでは、公開直後からGUI上で試せる状態となっている。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ