Sakana AI、「Sakana Chat」公開　日本向けに調整したオープンウェイトモデルを採用

Sakana AIは3月24日、日本向けに調整した独自AIモデル群「Namazu（α版）」を発表。合わせて一般向けチャットサービス「Sakana Chat」を公開した。Namazuは、DeepSeek-V3.1-TerminusやLlama 3.1 405B、gpt-oss-120Bといった海外製オープンウェイトモデルをベースに、日本の文化や価値観、安全性の要件に合うよう事後学習を施したもの。

同社によると、Namazuは推論、知識、コーディングといった基礎性能を大きく損なわず、ベースモデルとほぼ同等の水準を維持した。一方で、日本や国際政治、歴史、外交に関する回答では、中立性や事実の正確性を高めたとしている。海外モデルで見られる回答拒否や偏りへの対策も打ち出しており、ベースモデルの1つでは関連質問の72％を拒否していたのに対し、事後学習後は回答拒否がほぼゼロになったという。

日本語性能についても、主要ベンチマークでベースモデルや同規模の他社モデルと同等程度の結果を得たとしている。さらに、最新情報を集めて回答に反映するWeb検索機能も組み込み、リアルタイム性の高い用途に対応した。

Sakana Chatは、Namazuシリーズを実際に使える形にしたサービス。一般公開前には約1000人を対象にβテストを実施しており、今後は利用を通じてモデルやサービスの改善を進める方針を示している。

Sakana AIは今後、モデルの技術詳細をまとめたテクニカルレポートの公開や、一部モデルウェイトの公開も予定している。