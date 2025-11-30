Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第82回
デジタル機器で欲しい物がなければ、高性能な台所スポンジまとめ買いなんてどう？
2025年11月30日 11時30分更新
Amazonブラックフライデーは生活雑貨も充実していますが、筆者が個人的にこの機会に購入したいと考えたのが、台所用のスポンジ。高性能なものだと汚れ落としの手間が全然違うんですよねー。
デジタル機器で欲しい物が特になければ台所スポンジがオススメです
1製品目は3Mブランドの表裏ハイブリッドタイプ。表面は一般的なウレタン素材でお皿などに、裏面は不織布でフライパンや茶渋の汚れを落とすのに。1個で作業が済むのでスムーズです。6個セットで15％オフの857円。
|Image from Amazon.co.jp
|3M スコッチブライト ハイブリッド 貼り合わせ スポンジ 食器洗い モノトーン キッチンスポンジ 食器用スポンジ キズつけない グレー 6個
続いても3Mの製品でネットタイプのスポンジ。このタイプは泡立ちがいいので、油汚れに適しています。6個セットで15％オフの1003円。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 3M スコッチブライト ハイブリッド ネット スポンジ 食器洗い キッチンスポンジ 食器用スポンジ グリーン 6個
3つ目は素材にこだわりの製品。植物ベースで乾燥しやすく雑菌が繁殖しにくいとのこと。6個セットで1272円。
|Image from Amazon.co.jp
|6個パック ナチュラルスポンジ – セルロース・ココナッツ・再生繊維使用 – エコフレンドリー・無臭・傷つけにくい – キッチン＆バスルーム用 – Green America & PETA 認証済み
定番の金たわし。鉄製のフライパンやコンロの台の部分など、激しく頑固なコゲを落とすのに使えそうです。8個入りが5個セットで23％オフの1178円。
|Image from Amazon.co.jp
|ボンスター 金たわし ソープパッド 8個入り×5個セット 調理器具・金属みがき用 ガンコな汚れがサッと落ちる レンジまわり ステンレス流し台 自転車のサビ落とし 茶しぶ落としにも使用可能
最後は業務用タイプの40個セットのメラミンスポンジ。メラミンスポンジは研磨製があるので、テフロン加工のフライパンなどには使わない方がいいかも。ハサミでカットできて台所以外にも用途色々、圧縮パッケージの包装もうれしい点。16％オフの1679円。
|Image from Amazon.co.jp
|DOUSYU メラミンスポンジ 業務用 40個/100個セット 2倍圧縮 (10x6x2cm) 年末大掃除 抗菌 洗剤いらない 油汚れ/台所/水槽/キッチン/お風呂掃除用スポンジ ピカピカに キューブ 汚れ落とし ホワイト 大容量パック(40個)
