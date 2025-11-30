デジタル機器で欲しい物がなければ、高性能な台所スポンジまとめ買いなんてどう？

Amazonブラックフライデーは生活雑貨も充実していますが、筆者が個人的にこの機会に購入したいと考えたのが、台所用のスポンジ。高性能なものだと汚れ落としの手間が全然違うんですよねー。

デジタル機器で欲しい物が特になければ台所スポンジがオススメです

1製品目は3Mブランドの表裏ハイブリッドタイプ。表面は一般的なウレタン素材でお皿などに、裏面は不織布でフライパンや茶渋の汚れを落とすのに。1個で作業が済むのでスムーズです。6個セットで15％オフの857円。

続いても3Mの製品でネットタイプのスポンジ。このタイプは泡立ちがいいので、油汚れに適しています。6個セットで15％オフの1003円。

3つ目は素材にこだわりの製品。植物ベースで乾燥しやすく雑菌が繁殖しにくいとのこと。6個セットで1272円。

定番の金たわし。鉄製のフライパンやコンロの台の部分など、激しく頑固なコゲを落とすのに使えそうです。8個入りが5個セットで23％オフの1178円。

最後は業務用タイプの40個セットのメラミンスポンジ。メラミンスポンジは研磨製があるので、テフロン加工のフライパンなどには使わない方がいいかも。ハサミでカットできて台所以外にも用途色々、圧縮パッケージの包装もうれしい点。16％オフの1679円。