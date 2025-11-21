このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第10回

【Amazonブラックフライデー】最初に狙うはiPad！ 5万円切り！

2025年11月21日 00時15分更新

文● 二子／ASCII

　Amazonブラックフライデーがついに開幕。最初に狙いたいのはiPad。特に比較的廉価モデルで家族用にもピッタリなiPadの標準モデルでしょう！

　すべて現行モデルが大幅割引！　早めの購入なら好きなカラーも選べます。まずはここから狙ってください！

iPad

イエローも魅力の無印iPadがセール中！ 画像をタップすると、販売ページにジャンプします

無印iPadは4万9800円～！ 家族用にピッタリ

　CPUにA16を搭載し、性能的にも十分な最新モデルが15％オフで5万円切りの4万9800円。

Image from Amazon.co.jp
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
ブラックフライデーで「11インチ iPad (A16) Wi-Fi 128GB」を入手
 

外で使いたいならiPad mini こちらも最新モデル！

　持ち運びに便利な小型で人気のiPad mini（A17 Pro）が18％オフの6万4800円。

Image from Amazon.co.jp
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
ブラックフライデーで「iPad mini(A17 Pro) Wi-Fi 128GB」を入手
 

ワンランク上の性能、Macライクな使い方をしたいならiPad Air
割引率も高くて、8万円切り

　iPad Air（M3）はさらにオトク！　19％オフの7万9800円。iPadOS 26に搭載されている、多彩な機能をフル活用するなら「Apple M」シリーズ搭載のiPad Airでしょう。

Image from Amazon.co.jp
Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スターライト
ブラックフライデーで「iPad Air (M3) Wi-Fi 128GB」を入手
 

