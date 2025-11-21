【Amazonブラックフライデー】最初に狙うはiPad！ 5万円切り！

Amazonブラックフライデーがついに開幕。最初に狙いたいのはiPad。特に比較的廉価モデルで家族用にもピッタリなiPadの標準モデルでしょう！

すべて現行モデルが大幅割引！ 早めの購入なら好きなカラーも選べます。まずはここから狙ってください！

無印iPadは4万9800円～！ 家族用にピッタリ

CPUにA16を搭載し、性能的にも十分な最新モデルが15％オフで5万円切りの4万9800円。

外で使いたいならiPad mini こちらも最新モデル！

持ち運びに便利な小型で人気のiPad mini（A17 Pro）が18％オフの6万4800円。

ワンランク上の性能、Macライクな使い方をしたいならiPad Air

割引率も高くて、8万円切り

iPad Air（M3）はさらにオトク！ 19％オフの7万9800円。iPadOS 26に搭載されている、多彩な機能をフル活用するなら「Apple M」シリーズ搭載のiPad Airでしょう。