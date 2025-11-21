Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第10回
【Amazonブラックフライデー】最初に狙うはiPad！ 5万円切り！
2025年11月21日 00時15分更新
Amazonブラックフライデーがついに開幕。最初に狙いたいのはiPad。特に比較的廉価モデルで家族用にもピッタリなiPadの標準モデルでしょう！
すべて現行モデルが大幅割引！ 早めの購入なら好きなカラーも選べます。まずはここから狙ってください！
無印iPadは4万9800円～！ 家族用にピッタリ
CPUにA16を搭載し、性能的にも十分な最新モデルが15％オフで5万円切りの4万9800円。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
外で使いたいならiPad mini こちらも最新モデル！
持ち運びに便利な小型で人気のiPad mini（A17 Pro）が18％オフの6万4800円。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
ワンランク上の性能、Macライクな使い方をしたいならiPad Air
割引率も高くて、8万円切り
iPad Air（M3）はさらにオトク！ 19％オフの7万9800円。iPadOS 26に搭載されている、多彩な機能をフル活用するなら「Apple M」シリーズ搭載のiPad Airでしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スターライト
