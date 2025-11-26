【51％オフ】マルちゃん赤いきつねと緑のたぬき、スーパーより安いかも。Amazonブラックフライデー

Amazonブラックフライデーの食料品コーナーでは、By Amazonのツナ缶（参考記事）に加え、定番カップ麺「赤いきつね」「緑のたぬき」にも注目だ。

「マルちゃん 赤いきつねうどん 東（96g×12個）」は、参考価格3059円から51％オフの1499円、1個あたり125円と手に取りやすい価格だ。スーパーでもなかなか見かけない価格になっている。関東風のだしに大ぶりのあげが入った定番商品で、“うどん”カテゴリの1位を獲得している。

「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東（101g×12個）」も、やはり51％、参考価格3059円に対して51％オフの1499円で、1個あたり125円。小えび天や関東風つゆの甘辛い味わいが特徴で、こちらも“そば”カテゴリのベストセラーだ。

ブラックフライデーは食品系のまとめ買いに適したシーズンだが、今回の値下げはその中でもかなりお得な部類だ。冬場は年末年始を含めて温かい麺類の消費が増えるため、買い置きしておけば忙しい日の食事にも重宝するだろう。

