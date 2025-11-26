このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第51回

【51％オフ】マルちゃん赤いきつねと緑のたぬき、スーパーより安いかも。Amazonブラックフライデー

2025年11月26日 13時45分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonブラックフライデーの食料品コーナーでは、By Amazonのツナ缶（参考記事）に加え、定番カップ麺「赤いきつね」「緑のたぬき」にも注目だ。

　「マルちゃん 赤いきつねうどん 東（96g×12個）」は、参考価格3059円から51％オフの1499円、1個あたり125円と手に取りやすい価格だ。スーパーでもなかなか見かけない価格になっている。関東風のだしに大ぶりのあげが入った定番商品で、“うどん”カテゴリの1位を獲得している。

　「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東（101g×12個）」も、やはり51％、参考価格3059円に対して51％オフの1499円で、1個あたり125円。小えび天や関東風つゆの甘辛い味わいが特徴で、こちらも“そば”カテゴリのベストセラーだ。

　ブラックフライデーは食品系のまとめ買いに適したシーズンだが、今回の値下げはその中でもかなりお得な部類だ。冬場は年末年始を含めて温かい麺類の消費が増えるため、買い置きしておけば忙しい日の食事にも重宝するだろう。

Image from Amazon.co.jp
マルちゃん 赤いきつねうどん 東 ( 96g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 うどん (あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん 箱買い 東洋水産
Image from Amazon.co.jp
マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 ( 101g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) 関東風だし カップそば 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ
Amazonブラックフライデーで「マルちゃん 赤いきつねうどん」を入手
 
Amazonブラックフライデーで「マルちゃん 緑のたぬき」を入手
 
Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

■関連サイト

※アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧