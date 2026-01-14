このページの本文へ

Anthropicの新しいAIツールはすべてのコードをAIが書き、1週間半で開発された

2026年01月14日 10時35分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

Xより

　Anthropicが1月13日、開発者向けAIエージェントツール「Caude Code」の日常業務版「Claude Cowork」をリリースした。その驚異的な開発スピードが話題になっている。

　同社のFelix Rieseberg氏は1月12日ごろにDan Shipper氏のポッドキャストに出演し、Coworkをわずか1週間半で作り上げたと明かし、視聴者に衝撃を与えた。

　これに関連して、Claude Code責任者のBoris Cherny氏がXで「そのうちどれくらいClaude Codeが書いたんですか？」と尋ねられ、「全部です」と回答したことも注目を集めた。

　ただし同氏はその後、人間は介入しなかったのかという疑問に答え、「介入ゼロではないです！ 私たちは計画し、設計し、Claudeと何度もやり取りしなければなりませんでした。Claudeがすべてのコードを書きました」とも説明している。

