Anthropicの新しいAIツールはすべてのコードをAIが書き、1週間半で開発された

Anthropicが1月13日、開発者向けAIエージェントツール「Caude Code」の日常業務版「Claude Cowork」をリリースした。その驚異的な開発スピードが話題になっている。
同社のFelix Rieseberg氏は1月12日ごろにDan Shipper氏のポッドキャストに出演し、Coworkをわずか1週間半で作り上げたと明かし、視聴者に衝撃を与えた。
A week and a half.— Dan Shipper 📧 (@danshipper) January 12, 2026
That's how long it took @felixrieseberg and his team at @AnthropicAI to ship Claude Cowork. pic.twitter.com/E9nh3PjiaD
これに関連して、Claude Code責任者のBoris Cherny氏がXで「そのうちどれくらいClaude Codeが書いたんですか？」と尋ねられ、「全部です」と回答したことも注目を集めた。
All of it— Boris Cherny (@bcherny) January 12, 2026
ただし同氏はその後、人間は介入しなかったのかという疑問に答え、「介入ゼロではないです！ 私たちは計画し、設計し、Claudeと何度もやり取りしなければなりませんでした。Claudeがすべてのコードを書きました」とも説明している。
It was not zero intervention! We had to plan, design, and go back and forth with Claude. Claude wrote all the code.— Boris Cherny (@bcherny) January 13, 2026