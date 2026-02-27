ニトリ本気か!? 55型MiniLEDテレビが7万円台のバグ価格

ニトリは2月27日、Mini LEDバックライトを搭載した「Mini LEDテレビ N55TB2UM2V／N65TB2UM2V」を発表した。2月下旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットで販売開始する。55型は7万9900円、65型は9万9900円。

55型モデルは4K解像度に対応。Mini LEDバックライトのエリア制御により黒の締まりを高め、白浮きを抑制することで高コントラストな映像表現を実現するという。地上デジタルチューナー2基、BS・110度CSデジタルチューナー2基を内蔵するが、BS・110度CSによる4K・8K放送は受信できない。

視野角は広く、横から視聴しても白飛びや黒つぶれが起きにくい設計。音響面ではバスレフ型スピーカーとツイーターを搭載し、Dolby Atmosに対応し、立体感のあるサウンドを楽しめる。

OSにはGoogle TVを採用し、各種動画配信サービスに対応。別売のUSBハードディスクを接続すれば番組録画も可能だ。別売りの壁掛けパーツ（1万円）を使用すれば、石膏ボード壁にも工事不要で設置できる。メーカー保証1年に加え、自然故障に対する5年間の無料保証サービスが付帯する。