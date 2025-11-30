全部入り？ ゲーム性能重視？ ブラックフライデーではミドルクラスのスマホがガチで買いです！

終盤戦を迎えているAmazonブラックフライデーですが、SIMフリースマホ、特に5～7万円前後のミドルクラス機は引き続き“買い”なモデルが複数あり。

FeliCaや防水・防塵対応した、いわゆる“全部入り”モデル、ゲーム用に尖った性能を持つモデル、それぞれオススメの製品を2台ずつ紹介します！

「全部入り」モデルでオススメはモトローラにarrowsスマホ

まずオススメしたいのが、モトローラの「edge 60 pro」。PANTONEカラーのアカ抜けたデザインが魅力的ですね。

23％オフで5万5609円という価格ながら、性能も相当に高く、Antutu 10のスコアで140万点程度のDimensity 8350 Extremeに、カメラは1/1.56型というミドルクラスでは大型のソニー製センサー（LYTIA 700C）を採用。ディスプレーは120Hz対応の6.7型有機EL、12GBメモリー、5000mAhバッテリー（125W対応）とオールマイティーな1台です！

続いては、日本メーカー製スマホでもあるFCNT「arrows Alpha」。日本のユーザーに喜ばれる横幅約72mmの手頃なサイズが売りで、実は同じレノボ傘下のモトローラのedge 60 proとスペック的には共通点多め。でも、こちらはドコモ5Gの4.5GHz帯（n79）への対応や、指紋センサーでスクロールが可能なExliderなど、arrowsシリーズならではの便利機能が多数。価格は16％オフの7万4800円です。

ゲーム用のサブ機にもピッタリ！

SoCの性能とディスプレーに特化したシャオミ「POCO」が激安

ゲーム用に尖った性能を持つスマホと言えば、やはりシャオミ「POCO」。FeliCa非対応、カメラも“ほどほど”の性能だったりするのですが、その分、SoCとディスプレーにはガッツリとコストがかかっています。メインはiPhoneで、サブにAndroidという人にも合いそうです。

1機種目は「POCO F7」。Snapdragon 8s Gen 4を搭載することで、ハイエンド機に準ずる処理性能を持つほか、ディスプレーは120Hz対応の6.83型有機EL。メモリーも12GB、バッテリーは6500mAhと、しっかり最新スマホゲームを楽しめて、ド派手なデザインもそそります。価格は256GBモデルが、なんと4万5980円！

さらにお手頃なのが、3万7980円の「POCO X7 Pro」。SoCはMediaTekのDimensity 8400-Ultraで、こちらもゲーム性能は十分。メモリーは8GBです。ディスプレーは120Hz対応の6.67型有機ELで、バッテリーは6000mAh。こちらのイエロー＋ブラックのカラーもいいですね！