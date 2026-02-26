速すぎて草　ネクストレージ、読み出し3700MB/sのCFexpress

Nextorageは2月25日、CFexpress Type Bメモリーカード「NX-B2PRO+シリーズ」を発表した。2月26日に発売する。想定実売価格は660GBで14万9880円から。VPG1600とVPG400の両規格に対応する製品は世界初としている。

NX-B2PRO+シリーズは、CFexpress 4.0インターフェースを採用し、PCIe 4.0×2およびNVMe 1.4に対応。CompactFlash Associationが2025年2月27日に策定したVideo Performance Guarantee Profile 5.0で定める最低継続書き込み速度1600MB/秒を保証するVPG1600と、従来のVPG400の双方に対応する。

最大読み出し速度は3700MB/秒、最大書き込み速度は3600MB/秒。最低継続書き込み速度は660GBモデルで3400MB/秒、1330GBモデルで3200MB/秒。NANDフラッシュにはpSLCを採用し、高速かつ安定した記録性能をうたう。容量は660GBと1330GBの2種類で、8KやRAW動画など大容量データの撮影を想定している。

想定実売価格は660GBモデル「NX-B2PROP660G」が14万9880円、1330GBモデル「NX-B2PROP1330G」が29万880円。2月26日から3月1日までパシフィコ横浜で開催されている「CP+2026」で、同シリーズを展示している。