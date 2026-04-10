ChatGPT、月100ドルの新プラン　AIコーディング競争でClaude Code対抗を加速

OpenAIは4月10日、ChatGPTに月額100ドルの新たな「Pro」プランを導入すると発表した。Plusプラン（月額20ドル）に比べ、開発用途で利用されるCodex機能の使用量が多い点が特徴。
新プランでは、Plusと比べて通常時で約5倍のCodex利用が可能となり、長時間かつ高負荷なコーディングセッションに適した設計となっている。提供開始を記念したキャンペーンとして、2026年5月31日までの期間限定で最大10倍の利用枠も付与される。
従来のPro機能も引き続き提供され、専用モデルの利用に加え、「Instant」や「Thinking」モデルへの無制限アクセスが含まれる。
一方で、既存のPlusプランについても調整を実施する。これまで実施されていたCodex利用量の拡張キャンペーンは4月10日で終了し、今後は1日の長時間利用よりも、週を通じて安定的に使えるよう配分が見直される。
背景には、同じ100ドルプランを提供するAnthropicとの競争がある。AIコーディング分野ではClaude Codeが急速に存在感を高めており、年間換算で10億ドル規模の売上に達したとの報道もあった。
We’re updating our ChatGPT Pro and Plus subscriptions to better support the growing use of Codex.— OpenAI (@OpenAI) April 9, 2026
We’re introducing a new $100/month Pro tier. This new tier offers 5x more Codex usage than Plus and is best for longer, high-effort Codex sessions.
In ChatGPT, this new Pro tier…
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