「Google Vids」神アプデ　Veo 3.1対応でアバターが超リアルに

Xより

Googleは1月9日、動画作成ツールのGoogle Vidsに生成AIモデルVeo 3.1を実装したと発表した。Google Vidsで利用できるAIアバターが大幅に進化し、口の動きと音声の同期がより滑らかになり、表情も自然さを増すという。

Our AI avatars in Google Vids just got a major upgrade! 🚀 Now powered by Veo 3.1, avatars are more realistic with smoother lip-syncing and natural expressions. Create professional training videos in minutes—no camera required.



Try it now → https://t.co/0aBTlAZADUpic.twitter.com/aH0oi8Ejls — Google Docs (@googledocs) January 9, 2026

新しいAIアバターは発話内容に応じて微妙な表情変化を見せ、従来より実在の人物に近い印象を与える。特にナレーション付きの研修動画や社内向け説明動画など、視聴者との信頼感が重要なコンテンツで効果を発揮するという。

Google Vidsはカメラや照明、撮影場所を用意せずに、テキスト入力だけでプロ品質の動画を短時間で作成できる点を売りにしてきた。Veo 3.1の導入によって、話し方や表情の不自然さがより抑えられ、実写に近いトレーニング動画やプレゼンテーション動画を作れる環境が整った。