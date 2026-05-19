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アスキームック 週刊アスキー特別編集

『週アス2026June』は5月26日(火)発売です。



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■ 判型：A4変型判

■ ISBN：978-4-04-911300-6

■ 発売：2026年05月26日

■ 定価：本体780円＋税