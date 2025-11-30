Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第84回
Nothingのシャレオツなイヤホンが大幅安に！ これは買いタイミングかも
2025年11月30日 21時00分更新
Nothingと言えば、クリアな素材で独自の世界観を築いたスマートフォンやイヤホンで人気急上昇のブランド。Amazonブラックフライデーではイヤホン製品が特に大幅安！ これは狙い目です！
独自性の強いデザインが最大の魅力のNothingのイヤホン
元から高コスパなのが、さらに最大40％オフの大幅安に！
まずは耳掛け型のオープンイヤーイヤホンの「Nothing Ear (open)」。なんと40％オフ、1万円引きの1万4800円。
|Image from Amazon.co.jp
|【VGP 2025 受賞】Nothing Ear (open) オープンイヤーヘッドホン イヤーフック付きイヤホン BT 5.3 クリアボイステクノロジー マイク2個付き 急速充電 iPhone&Android対応 ホワイト
続いてはカナル型のワイヤレスイヤホン「Nothing Ear」。旧世代の製品ではありますが、ChatGPTとの連携やANCなどの機能を備えています。こちらも40％オフの1万3680円。
|Image from Amazon.co.jp
|【VGP 2025 金賞】Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大40.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/ハイレゾ対応 (ホワイト)
廉価モデルの「Nothing Ear (a)」もやっぱり40％オフ！ インパクト大のイエローモデルもセール対象です。価格は8880円。
|Image from Amazon.co.jp
|Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear (a) ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大40.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/ハイレゾ対応 (イエロー), S
登場したばかりのオーバーイヤー型の「Nothing Headphone（1）」も早速セールに。15％オフの3万3830円。
|Image from Amazon.co.jp
|Nothing Headphone（1） ハイブリッドアクティブ ノイズキャンセリング ヘッドホン、6つのマイク付き ワイヤレス オーバーイヤー ヘッド フォン、パーソナライズされた空間オーディオ、KEFによるチューニング、最大80時間再生 Bluetoothヘッドセット ホワイト
スマートフォンはブラックフライデーセールというわけではありませんが、廉価モデルの「Nothing Phone (3a)」が8000円引きの4万6800円で販売されています。
|Image from Amazon.co.jp
|Nothing Phone (3a) 8+128G Black スマートフォン本体【日本正規代理店品】
