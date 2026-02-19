このページの本文へ

あんたバカァ!? Razer×エヴァ2号機コラボ発売へ

2026年02月19日 13時00分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　ゲーミングブランドのRazer Japanは2月19日、『エヴァンゲリオン』とのコラボレーション製品「Razer | EVANGELION EVA-02 Collection」の国内発売日を発表した。ゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、ゲーミングヘッドセット、ゲーミングマウスパッドを3月26日、ゲーミングチェアを5月12日に発売する。

　エヴァンゲリオン2号機をモチーフにしたカラーリングとメカニカルなアクセントが特徴。

　キーボード「Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – EVANGELION（EVA-02）Edition」の予想実売価格は3万4880円。テンキーレスのコンパクト設計に加え、低遅延ワイヤレス接続やホットスワップ対応スイッチを備え、タクタイルで正確な打鍵感を追求した。

　マウス「Razer Viper V3 Pro – EVANGELION（EVA-02）Edition」は同じく3万2450円。超軽量設計によりトーナメントレベルの精密な操作性を実現し、2号機を想起させる外観で存在感を放つ。

　ヘッドセット「Razer Kraken V4 – EVANGELION（EVA-02）Edition」は3万4380円、マウスパッド「Razer Gigantus V2 XXL – EVANGELION（EVA-02）Edition」は7290円。

　ゲーミングチェア「Razer Iskur V2 X – EVANGELION（EVA-02）Edition」は6万9960円で、人間工学に基づく設計と統合型ランバーサポートを備え、長時間のプレイを支える仕様となっている。

