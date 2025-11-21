2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのPlayStation 5 Pro本体がお買い得となっているので紹介しよう。

PS5 Proで一段上のゲーム体験を

通常のPS5より高性能のGPUを搭載し、より美麗なグラフィックを楽しめるPS5 Proが、11万9980円から10万4980円と1万5000円もお買い得に！

「ゴースト・オブ・ヨウテイ」「デス・ストランディング2」など、世界が作り込まれた作品を120％楽しむにはPS5 Proの性能が必須級。この機会に一段上のゲーム体験へ踏み出してみては。