【急げ】ソニー「PS5 Pro」1万5000円引き！Amazonブラックフライデー

　2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのPlayStation 5 Pro本体がお買い得となっているので紹介しよう。

PS5 Proで一段上のゲーム体験を

　通常のPS5より高性能のGPUを搭載し、より美麗なグラフィックを楽しめるPS5 Proが、11万9980円から10万4980円と1万5000円もお買い得に！

　「ゴースト・オブ・ヨウテイ」「デス・ストランディング2」など、世界が作り込まれた作品を120％楽しむにはPS5 Proの性能が必須級。この機会に一段上のゲーム体験へ踏み出してみては。

PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)
     

