アップル、グーグルとAIで歴史的提携　次世代Siriは“Gemini”ベースに

AppleとGoogleは2026年1月12日、生成AI分野での長期的な協業に合意したとする共同声明を発表した。次世代のApple Foundation Modelsは、Googleが開発するGeminiモデルとクラウド技術をベースに構築される。Apple Foundation ModelsはAppleが展開する「Apple Intelligence」の機能を支え、2026年中に提供予定の次世代「Siri」にも活用される見通しだ。

Appleは声明の中で、複数の技術を慎重に評価した結果、GoogleのAI技術がApple Foundation Modelsの基盤として最も高い能力を備えていると判断したと説明。これまでにない新しいユーザー体験がAppleのエコシステムにもたらされることに期待を示した。一方で、Apple Intelligenceは引き続き、iPhoneやiPad、MacといったApple製デバイス上、そして同社独自のPrivate Cloud Compute上で動作し、業界最高水準とされるプライバシー保護の方針は維持されるとしている。

なお、Appleは今回のGoogleとの協業以前から、OpenAIとも提携関係を築いている。Appleは2024年6月のWWDCで、Apple Intelligenceの一部機能としてChatGPTの統合を発表。文章生成や要約、画像理解といった高度なリクエストについては、ユーザーの同意を前提にChatGPTを呼び出し、Siriやシステム全体から利用できる仕組みを導入していた。