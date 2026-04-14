「静かにして」言いづらい人に朗報　代わりに知らせてくれるライト、キングジムから

「静かにしてください」と誰かが言う、その気まずさを機械が肩代わりする製品が出てきた。キングジムは4月14日、周囲の声量を検知して光で知らせる「お静かにライト」を発表した。6月5日発売で、価格は4994円。
一定以上の声量を本体前面のマイクが検知すると、やわらかな光を点滅させて注意を促す。うるさいかどうかを人が直接指摘するのではなく、“場のルール”として視覚化するのが特徴。図書館や自習室、コワーキングスペース、病院の待合室のように静かさが求められる場所で、間接的な注意喚起として機能する。
検知には、人の耳の聞こえ方に近い「A特性（dBA）」を採用し、音量設定は約60dBA、70dBA、80dBAの3段階から選べる。環境に応じてしきい値を変えられるため、かなり静かな場所から、ある程度ざわつきのある空間まで対応範囲を広げられる。
付属シートには「お静かに」のほか、「大きな声で」や無地も用意されており、発声練習や声量サポートにも転用できる。
設置方法は据え置き、マグネット、壁掛けの3通りに対応し、電源も乾電池とUSB給電の両方を使える。サイズは幅95mm、高さ90mmほどで、受付カウンターや壁面に置いてもそこまで主張しすぎない設計だ。
リモート会議、オンライン学習、共有オフィスの普及で、同じ場所にいながら求める音環境が人によって違う場面は増えた。そのたびに人が注意するのではなく、環境側がやんわり伝える方向へ進むのは自然な流れにも見える。
“静かにしてほしい”を、空気ではなく光で伝える。かなり地味だが、こういう小さな装置のほうが、むしろ今の共有空間には効くのかもしれない。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります