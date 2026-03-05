展示会で便利そう。USBメモリーの動画、そのままテレビで再生できるやつ

サンワサプライは3月4日、USBメモリやSDカードの動画・写真をパソコンなしで再生できるメディアプレーヤー2機種を発売した。デジタルサイネージや店舗での映像再生を想定したもの。価格は2万5300円から。

USBメモリやSDカードを挿すだけで動画や写真、音楽をテレビやモニターで再生できるメディアプレーヤー。パソコンを使わずに利用でき、付属のリモコンによる操作で再生や設定ができる。映像出力はHDMIとRCAコンポジットの2種類に対応する。

タイマー機能を搭載しており、電源のオン・オフの時間や日時を設定できるため、店舗や展示会などで無人運用する際にも自動で再生を開始・停止できる。さらにオートプレイやリピート、スライドショーなどの再生モードも用意し、用途に応じた表示が可能だ。

「MED-PL2K103」はVESAマウントに対応し、テレビ背面に取り付けて設置できるモデルだ。配線を目立たせず設置できるほか、メディアの取り外しを防ぐ用途にも適するという。

「MED-PL4K105」は4K動画再生に対応したモデルで、ドローンやアクションカメラなどで撮影した高解像度映像をテレビで再生できる。テレビ背面に設置した場合でも、付属のリモコン受信ケーブルを使って操作できる設計としている。

価格は「MED-PL2K103」が2万5300円、「MED-PL4K105」が2万8600円。