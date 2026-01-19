ChatGPTついに広告導入へ　月額約1200円の広告付きプランも発表

OpenAI

OpenAIは1月16日、月額8ドル（約1260円）の低価格サブスクリプション「ChatGPT Go」を世界中で提供開始したと発表した。同時に、米国で広告表示のテストを始める方針を打ち出している。

ChatGPT Goは2025年8月にインドで先行導入された、手頃な価格の月額制プラン。導入後、170ヵ国以上に展開し、同社のプランの中でも最も成長の速いサービスの一つになったという。今回、ChatGPTが利用可能なすべての地域で正式提供され、米国では月額8ドルに設定された。

そしてChatGPTの広告は、ChatGPT Goを含む低価格帯や無料利用者を対象にテストされることが明らかになった。月額20ドル（約3100円）のChatGPT Plus、月額200ドル（約3万1000円）のChatGPT Pro、さらにBusinessやEnterprise向けプランでは、引き続き広告は表示されない。

ChatGPT Go自体の機能は、広告モデルと組み合わせることで価格を抑えつつ、実用性を確保している点が特徴だ。最新モデルGPT-5.2 Instantにアクセスでき、無料プランの約10倍のメッセージ送信や画像生成、ファイルアップロードが可能になる。加えて、より長いメモリとコンテキストウィンドウを使えるため、継続的な会話や作業にも対応する。

ChatGPT Goの世界展開と広告の導入は、AIサービスが「持続可能なAIインフラ」へ移行しつつあることを示している。ユーザー体験と収益モデルのバランスをどう取るかが、ChatGPTの評価を左右することになりそうだ。