ドコモ「爆アゲ」Apple One追加　最大10％還元

NTTドコモは2月16日、「爆アゲ セレクション」に「Apple One」を追加すると発表した。取り扱い開始日は2月26日で、対象料金プラン契約者に対し月額料金の最大10％分のdポイント（期間・用途限定）を毎月還元する。

対象となるのは「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」各プランの契約者で、「Apple One」をドコモ経由で契約し、dポイントクラブ会員であることが条件。進呈ポイントは適用月の翌月に付与され、有効期限は進呈日から3ヵ月後の月末までとなる。なお、初回無料特典が適用されている期間はポイント進呈の対象外だ。

ドコモが取り扱うのは「個人プラン」と「ファミリープラン」の2種類で、個人プランは月額1200円、ファミリープランは月額1980円。個人プランをドコモから初めて申し込む場合は31日間の初回無料特典が適用される。

「Apple One」は、Appleが提供するサブスクリプション統合サービス。「Apple Music」「iCloud+」「Apple TV」「Apple Arcade」の4サービスをまとめて利用できる。iPhoneやiPad、Apple TV 4K、MacなどのApple製デバイスに対応する。

また、取り扱い開始に合わせて「『爆アゲ Apple One』開始記念キャンペーン」を2026年2月26日午前10時から3月31日午後11時59分まで実施する。期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、ドコモ経由で「Apple One」を契約した利用者の中から抽選で100人に、dポイント（期間・用途限定）1090ポイントを進呈する。ポイントの進呈は2026年5月中の予定。