安価MacBook登場か、アップルの発表ラッシュが月曜スタート

アップルのティム・クックCEOが2月26日、「これから大きな一週間が待っています。すべては月曜の朝から始まります！」とXに投稿。添付された動画には、灰色の塊を指で操作してAppleロゴを形作る様子が映っていた。

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunchpic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

アップルが来週にかけて複数の新製品を発表する一大イベントを予告しているものとみられる。発表は現地時間3月2日月曜日の朝から始まる模様だ。アップルはすでに3月4日に、ニューヨーク、ロンドン、上海の3都市で「特別なApple Experience」イベントを開催すると発表済み。単発のキーノートではなく、数日間にわたる連続した発表になる見通しだ。

これまでの報道によると少なくとも5つの新製品が登場する可能性が高く、低価格帯のMacBook（いわゆるMacBook SEや廉価版MacBook）、iPhone 17e（廉価モデル）、A18チップ搭載のエントリーレベルiPad、M4チップ版のiPad Air、MacBook Proのアップデート版などが有力候補に挙がっている。

これまでAppleは大規模な製品発表を一回のイベントにまとめるスタイルが定番だったが、今回は立て続けに発表を続け、最後に3都市でのハンズオンで締めくくる異例の形を取るようだ。ティム・クックCEOの個人アカウントからの投稿からも、アップルが本気で盛り上げにかかっていることがわかる。