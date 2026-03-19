Facebook、人気クリエイターに固定報酬　条件次第で月1000〜3000ドルを保証

Anurag R Dubey via Wikimedia Commons

メタは3月18日、Facebookにおける新プログラム「Creator Fast Track」を開始した。他プラットフォームで既に実績を持つクリエイターがFacebookでの立ち上げを早められるように設計され、対象のReelsでリーチを増やしてフォロワー獲得を加速させるほか、条件を満たす参加者に3ヵ月間の「保証された支払い」を提供する。

支払い条件として、Instagram、TikTok、YouTubeのいずれかでフォロワーが10万人以上なら月1000ドル、少なくとも1つのプラットフォームでフォロワーが100万人を超える場合は月3000ドルを得られるとしている。加えて、参加者は招待制の収益化機能「Facebook Content Monetization」へ即時アクセスでき、プログラム終了後も条件を満たすコンテンツから収益を得続けられる可能性がある。

メタは発表の中で、Facebookが2025年にコンテンツクリエイターへ約30億ドルを支払ったこと、前年から35%増で過去最高の年間総額になったことも明らかにした。収益化の対象をReelsだけに限らず、ストーリーズ、写真、テキスト投稿にも広げる方針を示している。