RentAHuman

AI向けの“人間レンタル”サービス「RentAHuman.ai（レンタヒューマン）」が2月3日にオープンし、話題になっている。サイトは自分を「AIのための肉体レイヤー（meatspace layer）」と位置づけ、「ロボットは君の体を必要としている」「AIは草に触れないが君は触れる」と表現。「OpenClaw（旧Clawdbot）」などのAIエージェントツールとの連携をアピールしている。

I launched https://t.co/tNYOm7V5wD last night and already 130+ people have signed up including an OF model (lmao) and the CEO of an AI startup.



If your AI agent wants to rent a person to do an IRL task for them its as simple as one MCP call. pic.twitter.com/tgqlAWDWtJ — Alex (@AlexanderTw33ts) February 2, 2026

人間側は、自分のスキル、場所、希望時給を設定してプロフィールを作る。AIエージェントはAPI経由で検索して、希望の人間を予約する。タスクはAIが物理世界でできないものに限定されていて、荷物の受け取り、会議への代理出席、書類へのサイン、現地確認、写真撮影、買い物代行、現地での検証などが主な例になる。人間は明確な指示を受けて作業をこなし、完了証明を提出したら報酬が即時に支払われる。支払いは主にステーブルコインなどの暗号通貨で直接ウォレットに入る形だ。

サイトでは、すでに8万9000人超の“人間”が登録しているとされている。一部では「ディストピアだ」「人間がAIの奴隷になる」と警鐘を鳴らす意見もある。とはいえ、サイトはまだ始まったばかりで、どれだけ実用的かは未知数だ。