AIが書いたコード、AIがレビューする時代へ　Claude Codeに新機能

Anthropicは3月9日、AIコーディングツール「Claude Code」に新機能「Code Review」を追加すると発表した。プルリクエスト（PR）ごとに複数のAIエージェントを動かし、バグの発見、誤検知絞り込み、重要度判定を並列で実行する仕組み。TeamとEnterprise向けのリサーチプレビューとして提供する。

AIによってコードの量が急増する一方、人間のレビューが追いつかなくなっている問題に対応するのが狙い。Anthropicは、自社エンジニア1人あたりのコード出力量がこの1年で200％増え、レビューが開発のボトルネックになっていると説明する。

発表によれば、実質的なレビューコメントがつくPRはこれまで16％だったが、Code Review導入後は54％まで上がった。大規模なPRでは84％に何らかの指摘が付き、平均7.5件の問題を見つけた一方、50行未満の小さなPRでは31％、平均0.5件だったとしている。なお、マージ承認自体は人間が引き続き担う。

レビュー結果は、PR全体を要約したコメントと、個別箇所へのインラインコメントとして返される。変更量が大きいPRほど多くのエージェントを投入し、軽微な修正には簡易レビューをする。同社の検証では、平均レビュー時間は約20分。料金はトークン使用量ベースで1回あたり15〜25ドルが目安としている。