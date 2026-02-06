このページの本文へ

OpenAI「GPT-5.3-Codex」正式発表　AIが“自分自身の開発”を助けた初のモデルに

2026年02月06日 10時10分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　OpenAIが2月5日、新しいエージェント型コーディングモデル「GPT-5.3-Codex」を発表した。既存Codexモデルの最新版で、コーディング能力だけでなく、専門的作業や長時間にわたるコンピュータ作業に対応できる“プロの同僚”のようなAIを目指した。ChatGPTの有料プランで利用可能。CodexアプリやCLI、IDE拡張など複数の環境で提供される。APIとしても提供予定だ。

　GPT-5.3-Codexは前世代のGPT-5.2-Codexと比較して25%高速化されており、複数言語にまたがるソフトウエア開発や端末操作、ツール呼び出しなどの長期タスクに対応できる能力を持つとされる。ベンチマークテストではSWE-Bench ProやTerminal-Bench 2.0で業界トップレベルの成績を示している。

　注目すべきは、開発プロセスにAI自身が寄与した点だ。OpenAIのチームはGPT-5.3-Codexの初期バージョンを使ってトレーニングのデバッグやデプロイの管理、テスト結果の分析などを実行し、モデルの開発を加速させたという。

　Codexはこれまでコード生成やレビューを中心にAIアシスタントとして使われてきたが、GPT-5.3-Codexではコードだけでなく製品設計文書、テスト文書、データ分析などソフトウェア開発の幅広い作業をAIが実行できる範囲に拡大している。また、ユーザーは作業中のAIに対してリアルタイムで指示を出して軌道修正することが可能な設計になっている。

