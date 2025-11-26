このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第53回

【30％オフ】ヤマモリのタイカレーセットが最安値！Amazonブラックフライデーでオススメのまとめ買い保存食

2025年11月26日 14時30分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　Amazonブラックフライデーでは、1缶126円のツナ缶（参考記事）や、参考価格から51％オフのカップ麺（参考記事）に加えて、レトルト食品でもお得な商品が登場している。なかでもおすすめはタイカレーシリーズで有名なヤマモリの「タイカレー＆ガパオ 10個セット」だ。

　参考価格4482円から30％オフの3137円、1個あたり314円と、240日間でAmazon最安値になっている。イエローカレーやグリーンカレー、ガパオなど、辛さや風味が異なる本場志向のラインナップがセットになっており、温めるだけで本格的なエスニック料理が楽しめるのが魅力だ。

　食品カテゴリーの価格が動きやすいブラックフライデーの中でも、ヤマモリセットはコスパが高い。ツナ缶やマルちゃんのカップ麺と並んで“買って損なし”のアイテムだ。

ヤマモリ タイカレー&ガパオ 10個セット 【セット買い】
by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶
by Amazon オイル不使用 シーチキン マイルド 70g ×12缶
マルちゃん 赤いきつねうどん 東 ( 96g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 うどん (あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん 箱買い 東洋水産
マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 ( 101g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) 関東風だし カップそば 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ
 
