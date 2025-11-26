【30％オフ】ヤマモリのタイカレーセットが最安値！Amazonブラックフライデーでオススメのまとめ買い保存食

Amazonブラックフライデーでは、1缶126円のツナ缶（参考記事）や、参考価格から51％オフのカップ麺（参考記事）に加えて、レトルト食品でもお得な商品が登場している。なかでもおすすめはタイカレーシリーズで有名なヤマモリの「タイカレー＆ガパオ 10個セット」だ。

参考価格4482円から30％オフの3137円、1個あたり314円と、240日間でAmazon最安値になっている。イエローカレーやグリーンカレー、ガパオなど、辛さや風味が異なる本場志向のラインナップがセットになっており、温めるだけで本格的なエスニック料理が楽しめるのが魅力だ。

食品カテゴリーの価格が動きやすいブラックフライデーの中でも、ヤマモリセットはコスパが高い。ツナ缶やマルちゃんのカップ麺と並んで“買って損なし”のアイテムだ。

※アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります