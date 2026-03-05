5Kで180Hzって何？ ASUSのゲーミングモニターがヤバい

ASUS JAPANは3月4日、新型ディスプレーを一挙に発表した。5K解像度と最大180Hzを両立したゲーミングモニターを中心に、有機ELモデルや、クリエイター向けディスプレー、モバイルモニターなどを順次投入する。

ゲーミングモニター「ROG Strix 5K XG27JCG」は27型Fast IPSパネルを採用し、5K（5120×2880）解像度と最大180Hzの高リフレッシュレートを両立したモデル。応答速度は0.3ms（GTG）で、97％ DCI-P3広色域とVESA DisplayHDR 600に対応する。用途に応じて表示モードを切り替えられるデュアルモード機能を備え、5K解像度で最大180Hz表示、またはQHD解像度で最大330Hz表示を選択できる。発売は2026年3月下旬予定。

有機ELモデルでは、32型4K有機ELパネルと最大240Hz駆動を採用した「ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3」を投入する。従来モデルの設計を引き継ぎながら、新世代有機ELパネルの採用によりピーク輝度や色表現を改善し、焼き付き対策など長時間使用時の信頼性も強化した。発売は2026年4月頃予定。

「ROG Strix OLED XG27AQWMG」は、27型QHDのタンダム有機ELパネルを採用したモデル。新しいタンデム有機EL技術により、従来世代のWOLEDと比べてピーク輝度を約15％向上させ、色域ボリュームを約25％拡大したほか、寿命も約60％向上したという。発売は2026年4月下旬頃予定。

クリエイター向けには24.1型WUXGA解像度の「ProArt Display PA248QV Gen2（PA248QFV）」を用意する。16:10パネルを採用し、Calman Verified認証やΔE＜2の色精度を実現。100％ sRGBおよびRec.709の広色域に対応し、写真編集やデザイン、映像制作などの用途を想定している。発売は2026年4月頃。

このほかに、16型のポータブルモニター「ASUS ZenScreen MB16FC」も発表。WUXGA（1920×1200）のIPSパネルを採用し、USB Type-Cによる双方向給電機能や自動回転機能を備える。発売は2026年3月下旬頃予定。