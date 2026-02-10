米YouTube TV、スポーツやニュースだけの低価格プラン　“全部入り”から分野別へ転換

YouTubeは2月9日、新たな「YouTube TV Plans」を提供開始すると発表した。従来のYouTube TVメインプランに加え、スポーツ、ニュース、エンターテインメント、ファミリーといった視聴ジャンル別に細分化した10以上の新プランを数週間かけて展開する。価格はいずれも従来のメインプランより抑えられており、利用者が視聴目的に応じて柔軟に選べる設計となっている。

スポーツ向けの「Sports Plan」は月額64.99ドル、新規加入者向けには54.99ドルで提供され、メインプランより18ドル安い設定だ。主要地上波に加え、FS1やNBC Sports Network、すべてのESPN系列チャンネルが含まれ、ESPN Unlimitedも2026年秋に追加される予定だ。ニュースも重視する利用者には「Sports + News Plan」が用意され、月額71.99ドル、新規向けは56.99ドルとなる。スポーツプランの内容に加え、CNBC、Fox News、MSNBC、CNN、C-SPAN、Bloomberg、Fox Businessなどの全国ニュースチャンネルが含まれる。

映画やドラマ、バラエティを中心に楽しみたい層には「Entertainment Plan」が用意され、月額54.99ドル、新規向けは44.99ドルと、メインプランより28ドル低い価格設定となった。ニュース、娯楽、子ども向け番組をまとめた「News + Entertainment + Family Plan」は月額69.99ドル、新規向けは59.99ドルで、Disney Channel、Nickelodeon、National Geographic、Cartoon Networkなどが含まれる。

従来のYouTube TVメインプランは月額82.99ドルで、100以上のチャンネルを網羅する最上位プランとして引き続き提供される。いずれのプランを選択した場合でも、1アカウントで最大6人までの共有、キープレイ表示やマルチビュー機能といったYouTube TVの基本機能はすべて利用可能だ。