AIがついに“8時間労働”可能に　中国Z.AI「GLM-5.1」が突破口

中国のZ.AIが4月7日に発表した次世代モデル「GLM-5.1」は、最大8時間にわたり単一タスクを自律的に継続し、計画から実行、検証、改善、最終成果の完成までを一貫して担う能力を持っているという。

特にソフトウェア開発領域に強みを持ち、SWE-Bench Proでは58.4という最高水準のスコアを記録し、GPT-5.4やClaude Opus 4.6、Gemini 3.1 Proなどの競合モデルを上回った。リポジトリ生成や実環境でのターミナル作業など、実務に近いタスクでも高い性能を示している。

従来のAIモデルは短時間で既知の手法を適用し、その後は改善が頭打ちになる傾向があったのに対し、GLM-5.1は長時間にわたり試行錯誤を継続し、結果を積み上げていくという点が特徴だ。問題を分解し、実験して、結果を分析し、戦略を修正するというループを自律的に繰り返し、数百回から数千回規模の反復でも性能向上を続ける。

ベクトルデータベースの最適化では600回以上の反復を通じて処理性能を約6倍に引き上げた。さらにGPUカーネル最適化では3.6倍の高速化を達成し、従来の自動最適化技術を大きく上回ったとしている。

また、Linux風デスクトップ環境をウェブアプリとして構築する課題では、多くのモデルが初期段階で作業を終えるのに対し、GLM-5.1は8時間にわたり改善を続け、ファイルブラウザやターミナル、アプリ群を備えた完成度の高いシステムへと発展させた。自ら不足点を判断し、改良を積み重ねる能力が長時間実行の中で発揮された形だ。