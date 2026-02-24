Anthropicが中国AI3社を名指し告発　Claudeから1600万件の“蒸留攻撃”

Anthropicは2月23日、自社が開発する大型言語モデル「Claude」から競争相手が機能や知識を不正に抽出しているとして、中国のAI企業3社を名指しで告発した。DeepSeek、Moonshot AI、MiniMaxの3社が「蒸留」と呼ばれる手法を用い、Claudeの出力を大量に収集して自社モデルの性能向上に転用していたという。

Anthropicによれば、約2万4000件の偽アカウントを通じてデータが不正取得された。Claudeとのやり取りは合計で1600万件超に上ったとされる。蒸留は本来、AIモデル開発において合法的に用いられる手法だが、他社の専有技術を無断で学習データとして利用するために使われた場合には、知的財産の侵害や競争倫理の問題があると指摘している。

同社によれば、3社の活動はそれぞれターゲットとする能力に違いがあり、DeepSeekは推論能力や内部思考プロセスの抽出、Moonshotはエージェント型推論やツール使用、コーディング機能、コンピュータビジョンを対象としていた。MiniMaxは最も大規模な、約1300万件以上のやり取りで同様の抽出を進めていたという。AnthropicはMiniMaxの活動をモデルリリース前に検知し、最新モデルが出ると同時にアクセスを増やしていたことも観測したとしている。

Anthropicはこの告発の背景に、こうした不正な蒸留がAI業界全体の競争と安全性に及ぼす影響への懸念があるとしている。特に、抽出された能力にはガードレール性が欠けている可能性があるため、悪意ある用途や国家安全保障上のリスクにつながるとした。また米国などが進める先端チップの輸出規制を迂回する恐れがあるとして、産業界や政策立案者による共同対応の必要性を訴えている。