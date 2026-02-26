グーグル、Geminiでスマホを“自動操作”　配車も再注文もAIが代行　米国と韓国から開始

グーグルは2月25日、Android向けAI「Gemini」によるマルチステップタスク自動化機能を発表した。Geminiアプリのベータ機能として近日中に提供開始予定で、対象はPixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、およびSamsung Galaxy S26シリーズ。まずは米国と韓国で展開する。

電源ボタンを長押しし、Geminiを起動して「自宅までの配車を予約してほしい」「DoorDashで前回と同じ料理を再注文してほしい」といった依頼をすると、Geminiが複数の操作をバックグラウンドで実行する。利用者はその間も通常どおりスマートフォンを使い続けることができる。

安全性とプライバシーへの配慮も特徴。自動処理はユーザーの明示的な指示で開始され、タスク完了と同時に終了する設計だ。進行状況は通知でリアルタイムに確認でき、途中で介入や停止も可能とする。処理は端末内の安全な仮想ウィンドウ上で対象アプリを動かす方式で、Geminiがアクセスできるのは限定されたアプリのみであり、端末全体には及ばないという。

ベータ段階では、フード、食料品、ライドシェア分野の一部アプリに対応する。18歳以上が対象で、利用には対応端末が必要となる。Googleは「まだ始まりにすぎない」とし、今後ユーザーフィードバックを踏まえて拡張していく方針だ。