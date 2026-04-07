軽いのに中身バケモンでわらう　ThinkPad強すぎ問題

レノボ・ジャパンは4月7日、ThinkPadシリーズの次世代モデルとして計10機種の新ラインアップを発表した。ハイブリッドワークの定着を背景に、「持ち運びやすさ」と「常時接続性」を重視した設計が特徴。
最上位モデルの「ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition」は最軽量構成で約977gの軽さを実現しつつ、Intelの最新プロセッサーや高性能GPUを搭載可能とした。多くのモデルで5Gまたは4G LTE通信に対応し、場所を問わず作業できる環境を前提とした構成だ。
操作性や使い勝手の面でも改良が加えられている。USB-Cポートを本体左右両側から給電可能にする設計や、静音性と打鍵感を向上させた新型キーボードの採用、片手で開閉できる機構の拡大など、日常的な業務での快適性を高める工夫が盛り込まれた。特定のモデルではUSBポートをユーザー自身で交換できる構造とした。
ラインアップは、モバイル性を重視したXシリーズ、主力のTシリーズ、拡張性を重視したLシリーズなど幅広く展開され、2-in-1や着脱式など多様な形態を用意する。発売時期はモデルごとに異なり、X1シリーズの一部は2026年4月7日から、TシリーズやLシリーズの多くは5月中旬以降、着脱式モデルは7月下旬以降の投入が予定されている。
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