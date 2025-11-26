このページの本文へ

お金持ちになるために大事なことを教えるよ…Amazonブラックフライデーでツナ缶を買うんだ。いいかい、ツナ缶を買うんだよ…

　「Amazonブラックフライデー サプライズプレセール」で値下げされ、節約界隈の話題を呼んだAmazonプライベートブランドのシーチキンが、ブラックフライデー本番で再び安値だ。主な対象製品は「by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶（定期おトク便）」、価格は1511円（1缶126円）だ。はごろもフーズ共同企画で、品質への評価も高い。

　普段は2239円で販売されていたため、シーチキンをよく使うご家庭にとっては買い時だ。定期おトク便と言いつつ、いつでもキャンセルできる。普段の食事に使いつつ、いざというときは非常食にする、いわゆる“ローリングストック”にも適している。コツコツお金を貯めるには、こうして生活必需品の底値を押さえることが意外と効いてくるのだ。

