2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、本日発売した日本語専用「PlayStation 5」本体と、ゲームソフトのセットがお買い得となっているので紹介しよう。

日本語専用PS5＋ディスクドライブ＋ゲームソフトのセット

本日より機能を制限することで値下げを実現した「日本語専用PS5」が発売。通常価格は5万5000円と、手を出しやすくなった。

そこにパッケージ版ソフトをプレイするのに必要なディスクドライブを付け、さらに人気のゲームソフトも加えたセット商品が今回のセールで多数ラインアップされている。

とくにアトラスのRPG「メタファー：リファンタジオ」のセットは別々に購入するよりも9878円値引きされており、実質ソフト代がタダになると言える。そのほかのラインアップもあるので、お買い得なこのチャンスをお見逃しなく！