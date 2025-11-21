今ならPS5を買うと無料で「メタファー」が付いてきます。Amazonブラックフライデー
2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、本日発売した日本語専用「PlayStation 5」本体と、ゲームソフトのセットがお買い得となっているので紹介しよう。
日本語専用PS5＋ディスクドライブ＋ゲームソフトのセット
本日より機能を制限することで値下げを実現した「日本語専用PS5」が発売。通常価格は5万5000円と、手を出しやすくなった。
そこにパッケージ版ソフトをプレイするのに必要なディスクドライブを付け、さらに人気のゲームソフトも加えたセット商品が今回のセールで多数ラインアップされている。
とくにアトラスのRPG「メタファー：リファンタジオ」のセットは別々に購入するよりも9878円値引きされており、実質ソフト代がタダになると言える。そのほかのラインアップもあるので、お買い得なこのチャンスをお見逃しなく！
|Image from Amazon.co.jp
|PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー:リファンタジオ セット【Amazon.co.jp限定】 オリジナル壁紙 配信
|Image from Amazon.co.jp
|PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + グランツーリスモ7 セット【Amazon.co.jp限定】 オリジナル壁紙 配信
|Image from Amazon.co.jp
|PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER セット
|Image from Amazon.co.jp
|PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + NINJA GAIDEN 4 セット
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
