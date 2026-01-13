Anthropic、日常業務をAIで自動化する「Claude Cowork」

YouTubeより

Anthropicは1月12日、AIモデル「Claude」を使った新機能「Cowork」を発表した。開発者向けに提供してきた「Claude Code」が、コード作成だけでなく日常業務全般に使われ始めたことを受け、プログラミング経験のない人でも同様の使い方ができるよう設計したもの。研究プレビューとして、Claude Maxの契約者向けにmacOS版アプリで提供が始まっている。

Coworkは、ユーザーのパソコン上のフォルダにアクセスできるのが特徴。許可したフォルダのファイルをClaudeが読み取り、新規作成や編集をする。ダウンロードフォルダ内のファイルを自動で整理したり、スクリーンショットに散らばった支出情報からスプレッドシートを作ったり、断片的なメモを基にレポートの下書きを生成したりといった作業を自律的に進めることが可能だ。

使用時は、一度タスクを与えると、Claudeが計画を立て、途中経過を知らせながら作業を継続する仕組みだ。複数の指示をキューに入れて並行処理させることも可能で、逐一やり取りするというより、同僚に仕事を任せる感覚に近い体験を目指している。基盤技術はClaude Codeと共通で、非コード用途に最適化されている。

また、外部サービスと連携する既存のコネクターや、新たに追加された文書やプレゼン資料作成向けのスキルも利用できる。Chrome版Claudeと組み合わせれば、ブラウザ操作を伴う作業も任せられるという。

ただし、制御と安全性には注意が必要だ。Claudeが見られるフォルダやコネクターはユーザーが選択し、重要な操作の前には確認が入る設計になっているが、指示次第ではファイル削除のような破壊的操作も可能なため、曖昧な命令は避ける必要がある。インターネット上の情報を通じてAIの挙動を変えようとする「プロンプトインジェクション」のリスクも指摘されており、Anthropicは防御策を講じつつ、エージェント安全性は業界全体で発展途上の分野だとしている。