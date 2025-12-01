Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第89回
ブラックフライデー最後の買い物は保存食でしょ！ カップ麺から10kgのカレー粉の缶まで
2025年12月01日 19時25分更新
長らく続いたAmazonブラックフライデーも間もなく終了……ということで、ラストに買いたいのがいつでも消費できる保存食。とりあえずストックしておきましょう！
カップ麺に大量のそうめん、牛丼の具にカレー粉まで
買っておいて損はない保存食をまとめて紹介します！
1つ目は、ロカボアピールのカップ麺。低糖質で192kcalということで、罪悪感なしに食べられそうです。12個入りで1712円。
|Image from Amazon.co.jp
|明星 ロカボNOODLES こってり醤油[192kcal、糖質30%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]
続いてはおなじみマルちゃんの緑のたぬき。あの天ぷらが何とも言えぬ味わいなんですよね。個人的には関西限定モデルが好きです。12個入りで1552円。
|Image from Amazon.co.jp
|マルちゃん 緑のたぬき天そば 関西 ( 101g×12個 ) 関西限定 カップ麺 関西風つゆ / ねぎ入り カップそば 小エビ天 かまぼこ) 箱買い 東洋水産
Amazonブランドのそうめんがガツンと大量に1kg×4袋で2262円。40回は食べられます。
|Image from Amazon.co.jp
|by Amazon そうめん 1kg x 4袋
松屋の牛めしの冷凍版。牛めしだけでなく豚めし、オリジナルカレー、牛めしバーガーもセットになってます。32食分が6380円。
|Image from Amazon.co.jp
|【松屋人気商品詰め合わせシリーズ】4種類！32食！！ ※牛めし(プレミアム仕様）の具 9食＆豚めしの具 9食＆オリジナルカレー 12食＆牛めしバーガー 2食（冷凍食品 保存食 一人暮らし 肉 グルメ 食事 セット 冷凍 惣菜 まつや 仕送り 非常食 ご飯のお供 ）
レトルトカレー・食品はいろいろありますが、大塚食品の「マイサイズ」シリーズは100kcal、しかも塩分も一食2g以下と控えめで、年配の方にも食べやすいです。14食入りで2180円。
|Image from Amazon.co.jp
|マイサイズ 大塚食品 2週間セット 14食 パウチ【セット買い】【Amazon.co.jp限定】
保存食というか、カレー粉。自作カレーにハマっている筆者ですが、いろいろなカレー粉を巡っても結局S&Bの赤缶に戻ってくるんですよねー。ガッツリ10kgで2万4818円。400g缶ですら、すぐに使ってしまうので個人的に超欲しくなってしまいました！
|Image from Amazon.co.jp
|S&B カレー10㎏ カレーパウダー カレー粉 缶 10㎏ エスビー
最後は保存食というか非常食。電子レンジだけでなく、お湯、それすらないときは水を入れるだけでも食べられるのがアルファ米のメリット。ヒマラヤに挑戦するガチな登山家の人たちが持っていくのでもおなじみ尾西食品の製品。赤飯20袋で5810円。
|Image from Amazon.co.jp
|尾西食品 アルファ米 レンジプラス 赤飯 80g×20袋 レンジ調理対応 非常食 保存食 長期保存
この連載の記事
-
第88回
PCYouTubeやウェブを見るだけなら、これで十分!? 2万円台の激安Chromebookを購入する
-
第87回
Apple【まだ在庫あるんかい】最新MacBook Airが15％オフ！Amazonブラックフライデー、本日いよいよ最終日
-
第86回
エンタメハイコーキの工具がAmazonで安いので無性に買いたい！ インパクトドライバーに芝刈り機、掃除機と何でもあるよ
-
第85回
iPhone次のiPhone購入資金を今から積み立てる!? AppleギフトカードがAmazonで5％ポイント還元中
-
第84回
AVNothingのシャレオツなイヤホンが大幅安に！ これは買いタイミングかも
-
第83回
スマホ全部入り？ ゲーム性能重視？ ブラックフライデーではミドルクラスのスマホがガチで買いです！
-
第82回
エンタメデジタル機器で欲しい物がなければ、高性能な台所スポンジまとめ買いなんてどう？
-
第81回
PCAmazon売れ筋トップのお手頃ゲーミングPCが復活！ 早めの注文が◎
-
第80回
PCパーツCPUクーラーは空冷派！ の人に Amazonブラックフライデーでお手頃品を見つけた
-
第79回
PCパーツメモリーもSSDもグラボも高いなら、自作PCは電源でも強化しよう！
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
ASCII倶楽部S＆Bvs蜂カレー日本初対決～631、632、633日目～【倶楽部】
-