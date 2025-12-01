ブラックフライデー最後の買い物は保存食でしょ！ カップ麺から10kgのカレー粉の缶まで

長らく続いたAmazonブラックフライデーも間もなく終了……ということで、ラストに買いたいのがいつでも消費できる保存食。とりあえずストックしておきましょう！

カップ麺に大量のそうめん、牛丼の具にカレー粉まで

買っておいて損はない保存食をまとめて紹介します！

1つ目は、ロカボアピールのカップ麺。低糖質で192kcalということで、罪悪感なしに食べられそうです。12個入りで1712円。

続いてはおなじみマルちゃんの緑のたぬき。あの天ぷらが何とも言えぬ味わいなんですよね。個人的には関西限定モデルが好きです。12個入りで1552円。

Amazonブランドのそうめんがガツンと大量に1kg×4袋で2262円。40回は食べられます。

松屋の牛めしの冷凍版。牛めしだけでなく豚めし、オリジナルカレー、牛めしバーガーもセットになってます。32食分が6380円。

レトルトカレー・食品はいろいろありますが、大塚食品の「マイサイズ」シリーズは100kcal、しかも塩分も一食2g以下と控えめで、年配の方にも食べやすいです。14食入りで2180円。

保存食というか、カレー粉。自作カレーにハマっている筆者ですが、いろいろなカレー粉を巡っても結局S&Bの赤缶に戻ってくるんですよねー。ガッツリ10kgで2万4818円。400g缶ですら、すぐに使ってしまうので個人的に超欲しくなってしまいました！

最後は保存食というか非常食。電子レンジだけでなく、お湯、それすらないときは水を入れるだけでも食べられるのがアルファ米のメリット。ヒマラヤに挑戦するガチな登山家の人たちが持っていくのでもおなじみ尾西食品の製品。赤飯20袋で5810円。