スマホ画面、PCなしで録画できるやつ出た

2026年03月05日 09時50分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　サンワサプライは3月4日、USB-C映像入力に対応し、パソコンを使わずに画面録画ができるビデオキャプチャー「400-MEDI054」を発売した。価格は2万2800円。

　USB-Cケーブル1本で接続し、スマートフォンやタブレットなどの画面をフルHD（1080p）、60fpsで録画できるキャプチャーデバイス。録画データはmicroSDカードに直接保存される仕組みで、パソコンを使わずに画面収録ができる。

　USB-C映像出力（DisplayPort Alt Mode）対応機器で利用でき、本体側で録画処理をするため、スマートフォンでの画面録画に比べて発熱や遅延、ストレージ容量の圧迫を抑えられるという。

　USB PD最大100Wの給電入力に対応し、スマートフォンなどを充電しながら録画できるのも特徴。長時間のゲームプレイ録画や授業・研修の記録用途にも対応する。

　USB-C映像出力に対応していない機器向けにHDMI入力を備えるほか、HDMI出力を使ってテレビやモニターへ映像を表示しながら録画することも可能。録画データはMP4（H.264／AVC）形式で保存され、microSDカードは最大1TBまで対応する。

　また、音声面では3.5mmの4極ミニジャックを搭載し、ヘッドセットなどからマイク音声入力が可能。映像出力時にスマートフォン本体のスピーカーが使えない場合でも、イヤホン接続で音声を確認できる設計となっている。

■関連サイト

Image from Amazon.co.jp
サンワダイレクト キャプチャーボード PC不要 USB-C/HDMI対応 1080p60 PD100W対応 microSD保存 スマホ タブレット パソコン ビデオキャプチャー 400-MEDI054

