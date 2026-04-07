タチコマが“部屋で動く”時代に　攻殻機動隊の新デジタルフィギュア登場

Gateboxは4月6日、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」に登場する思考戦車「タチコマ」を再現した「デジタルフィギュアボックス タチコマ」の一般予約販売を開始したと発表した。4月10日発売で、価格は8800円。

従来のフィギュアとは異なり、スマートフォンを専用ボックスにセットしてキャラクターを表示する仕組み。専用アプリを通じてダウンロードしたタチコマが画面内で動き回り、まるで箱の中に存在しているかのような演出を楽しめる。使っていないスマートフォンをそのまま展示用として再利用することができる。

タチコマは「攻殻機動隊」シリーズの中でも人気の高いキャラクター。高い知能と愛嬌のある振る舞いで知られる。デジタルフィギュアはその魅力を「動き」という形で再現し、デスクや棚に置くことで日常空間にキャラクターが入り込んだような体験を提供する。

対応端末はiPhoneおよびAndroidで、サイズ制限は横78mm以下、高さ165mm以下、厚さ12mm以下。専用アプリ「Gatebox Collection」により表示機能を提供し、充電ケーブルを接続したまま常設展示も可能だ。