「Claude Code」デスクトップ版、めちゃ変わる　“並列エージェント時代”に合わせて再設計

全てはAIエージェントに最適化されていく。Anthropicは4月14日、Claude Codeのデスクトップアプリを刷新し、複数のClaude Codeセッションを並列で扱いやすくした。Pro、Max、Team、Enterpriseプランユーザー向けに提供される。
「同時にいくつもの作業を走らせる」ことを前提にUIを再設計したのが特徴。新しいサイドバーでは、進行中と最近のセッションを一覧で管理でき、複数のリポジトリをまたいでリファクタリング、バグ修正、テスト作成といった作業を並列で進めやすくなった。プロジェクト別やステータス別の絞り込みにも対応し、PRがマージまたはクローズされると自動でアーカイブされる。
開発者は1つの依頼を投げて待つのではなく、複数のタスクを同時に走らせ、途中で軌道修正し、差分を見て判断する“オーケストレーター”になっているという実際に即したアップデートだ。
アプリ内で完結できる作業も増えた。統合ターミナルでテストやビルドを走らせながら、ファイルエディタでその場で修正し、差分ビューアで変更内容を確認できるようになった。HTMLやPDFのプレビューにも対応し、各ペインはドラッグ＆ドロップで自由に並べ替えることもできる。
サイドチャット機能も追加された。作業中のメインスレッドとは別に、気になった点を横道で質問できる仕組みだ。文脈は引き継ぎつつ、内容はメインタスクに戻さない。並列で仕事を回しているとき、余計な指示で本流を乱さないようにする設計だ。
CLIプラグインとの互換性もデスクトップ版で確保され、ローカル実行とクラウド実行の両方を継続利用できるようになった。SSH対応はLinuxに加えてMacにも広がり、リモートマシンを使ったセッションも扱いやすくなっている。
Anthropicはモデル性能だけでなく、“並列で仕事を回すための作業面”そのものを強化してきた。
Claude Codeインストール用コマンド：
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
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