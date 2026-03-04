ChatGPT、よけいな前置きなしで答える「GPT-5.3 Instant」

OpenAI

OpenAIは3月3日、ChatGPT向けの新AIモデル「GPT-5.3 Instant」を公開した。不要な拒否や過度な前置きを減らし、ユーザーの質問により直接答えるよう改善したのが特徴。

OpenAIによると、これまでの「GPT-5.2 Instant」では、本来回答可能な内容でも安全性を過度に意識して拒否してしまうケースや、回答の前に長い注意書きを挟む傾向があるとの指摘があった。そこでGPT-5.3 Instantでは、回答すべき質問には前置きを減らして本題に入るよう判断基準を見直した。これにより、途中で回答が止まるような応答が減り、会話の流れを妨げない自然なやり取りを目指したという。

ウェブ検索を伴う回答の品質も強化された。検索結果を単純に要約するのではなく、AIの知識や推論と組み合わせて背景や文脈を整理して提示する仕組みを改善した。長いリンクや関連性の低い情報を並べる傾向も抑え、質問の意図に沿った情報を冒頭で示すようになったとしている。

応答のトーンも見直した。過度に断定的な表現や、「落ち着いて深呼吸して」といったユーザーの感情を推測するような表現を減らし、簡潔で自然な会話スタイルに近づけた。複数回のアップデートを経てもAIの「個性」が大きく変わらないよう、一貫した体験を維持する設計にも取り組んだという。

ハルシネーション（誤情報）も低減されている。医療・法律・金融など影響の大きい分野を対象とした社内評価では、ウェブ検索を利用した場合のハルシネーション率が従来モデル比で26.8％減少し、内部知識のみの場合でも19.7％低下した。ユーザーのフィードバックに基づく評価でも、ウェブ使用時で22.5％、非使用時で9.6％減少したとしている。

文章作成能力の面でも改善が進められた。下書き作成や推敲、アイデア発想などの用途で、より具体的で構造の安定した文章が生成できるようになったと説明している。詩など創作表現では、抽象的な感情説明よりも観察に基づく描写を重視する傾向が強まったという。

一方で、課題も残る。日本語や韓国語など英語以外の言語では、表現が直訳調になったり不自然に感じられることがあるとして、今後の改善対象として挙げた。応答トーンのカスタマイズ機能の拡充も継続的に進めるとしている。

従来のGPT-5.2 Instantは「レガシーモデル」として3ヵ月間利用できるが、2026年6月3日に提供終了予定だ。