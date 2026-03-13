4KもFHD 144Hzもいけるのズルい　Mini LEDゲーミングモニターが4.8万円台

中国の映像機器メーカーKTCの日本向けゲーミングブランド「KEY TO COMBAT」は3月12日、Mini LEDバックライト搭載の27インチモニター「M27U6」を発売した。Amazonでの販売価格は5万3980円。クーポンコード（10KM27U6）の適用で4万8582円となる。
1152分割のMini LEDバックライト制御で、DisplayHDR 1000規格に対応したピーク輝度1,000cd/m²を実現するのが特徴。また、4K UHD（3840×2160）72HzとFHD（1920×1080）144Hzを切り替えられるデュアルモード機能を備え、映画鑑賞から競技向けFPSまで用途に応じて使い分けられる。
量子ドット技術の採用によりsRGB 99%カバー、DCI-P3 98%カバーの広色域を実現。Adaptive Sync対応で、画面のティアリングも抑制する。
スタンドはチルト（-5度〜+20度）、ピボット（±90度）、スイベル（±45度）、高さ調整（130mm）に対応し、幅広い姿勢で使用できる。インターフェースはHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.4。3年製品保証と12ヵ月の交換サービスが付属する。
