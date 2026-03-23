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ゲーミングノート界のラスボス感　新型エイリアンウェアの圧がすごい

2026年03月23日 16時30分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　デル・テクノロジーズは3月23日、Alienware（エイリアンウェア）ブランドの新型ゲーミングノート3製品を発表した。16インチサイズが「New Alienware 16x Aurora」「New Alienware 16 Area-51」の2製品、18インチサイズが「New Alienware 18 Area-51」の1製品をそれぞれ用意する。

　最新のIntel Core Ultra系プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズGPUを組み合わせた高性能化が特徴。特に16インチモデルでは、Alienwareとして初めて反射防止OLEDディスプレーを打ち出し、最大240Hz表示や高コントラストを訴求している。

　16x Auroraは16インチの主力モデルで、最大155Wの性能設計と静音性を意識した新しい冷却構造が売り。16 Area-51は同じ16インチでもより上位のフラッグシップで、最大240Wの性能枠や大型ベイパーチャンバーを備え、冷却強化と拡張性が特徴だ。18 Area-51は18インチの最上位機で、Dell公式サイトでも最大280Wの総合性能を特徴として案内されている。

　また、27インチQHDゲーミングモニターの「AW2726DM」も同時発表された。最大240Hz、0.03ms応答速度のQD-OLEDモデルとして投入される。

　メインストリームから最上位までを一気に更新しつつ、OLEDや高リフレッシュレート、強力な冷却機構といった“ハイエンド体験”をノート中心に広げた格好だ。

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