イヤホン充電キャンセル勢へ。“有線ノイキャン”という最適解

音光は2月27日、USB Type-C接続に対応したノイズキャンセリングおよび外音取込機能付きイヤホンを発表した。3月2日に発売する。実売価格は3278円。

有線接続の安定性と低遅延という特長を活かしつつ、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能と外音取込機能を搭載する点が特徴。ノイズ低減性能は最大マイナス38dB（実測値、平均マイナス30dB）。

外音取込機能はワンタッチで切り替えが可能。低遅延設計により、ゲームプレイ時やボイスチャット利用時にも音声と映像のズレを抑えられるという。USB-C接続のため充電は不要で、対応スマートフォンやPCと安定した接続が可能だ。

DACを内蔵するほか、マイクも搭載し、オンライン会議や通話に対応する。ケーブル部のリモコンでANCと外音取込の切り替え、音量調整、再生・停止などを操作できる。

カラーはマットブラック、プラチナホワイト、限定色のメタリックオレンジの3色を用意する。