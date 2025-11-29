Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第80回
CPUクーラーは空冷派！ の人に Amazonブラックフライデーでお手頃品を見つけた
2025年11月29日 21時00分更新
最近のCPUクーラーは冷却性能で上回る簡易水冷式が中心ですが、価格的にお手頃、取り回しの良さ、故障の少なさでは空冷式にも強みあり。というわけで、Amazonブラックフライデーでちょうど良さそうな空冷式のCPUファンを探しました。
発熱量とケースのサイズをしっかりチェックして選びたいCPUクーラー
まずは比較的小型のモデルから。ホワイトの本体とARGB機能付きのファンを組み合わせつつ、セール価格は25％オフの2467円。ファンは100mm、クーラーの高さは133mmなのでPCケースをあまり選ばず使えそう。CPUはTDP200Wまで対応とのこと。
|Image from Amazon.co.jp
|Gamma A40 ARGB WH CPUクーラー,100mm PWMファン,133mm高シングルタワーCPUクーラー,4銅ヒートパイプ,ARGB機能,ファンシートップカバー,Intel LGA 115X/1200/1700/1851&AMD AM4/AM5用
続いてもシングルタイプで、おなじみPCCOOLERの製品。120mmファンと4本のヒートパイプで240WのCPUまで対応。高さは155mm。LGA1851まで最新のプラットフォームをサポートしています。セール価格は24％オフの3415円。
|Image from Amazon.co.jp
|PCCOOLER CPS RZ400 V2 CPUクーラー, 高さ155mm シングルタワー 高冷却＆PWM 静音設計 空冷 86.73CFM 2200RPM F5 R120 120mmファン搭載, 4本の6mm熱管, 240W 高性能 空冷CPU クーラー 対応 Intel LGA1700/1851/1200/115X‑AMD AM4/AM5 ブラック
空冷でも冷却性能を重視するなら、デュアルタイプはマストかも。be quiet!の「PURE ROCK PRO 3 Black」はブラック仕様が精悍でカッコイイ。高さは155mm。セール価格は20％オフの6040円。
|Image from Amazon.co.jp
|be quiet! CPUクーラー BK042 PURE ROCK PRO 3 ブラック 空冷 Intel Core Ultra (LGA1851) AMD AM5 対応 国内正規代理店品 BK042 PUR-RCK-PRO-3/BK
ロープロファイルのPCケースなど、高さが制限されている環境で選ぶトップフロー型も1モデル紹介。高さ85mmで、120mmのARGBファンを搭載。セール価格は16％オフの3580円。
|Image from Amazon.co.jp
|Novonest cpuクーラー PMWファン搭載 CPUファン 6本ヒートパイプ付き TDP 180W cpuクーラー 空冷 トップフロー型 エアクーラー 薄型クーラー Intel LGA1700/1851/1200/115X対応 AMD AM4/AM5対応 エアクーラー 風冷放熱器「H85KC6」
