CPUクーラーは空冷派！ の人に　Amazonブラックフライデーでお手頃品を見つけた

最近のCPUクーラーは冷却性能で上回る簡易水冷式が中心ですが、価格的にお手頃、取り回しの良さ、故障の少なさでは空冷式にも強みあり。というわけで、Amazonブラックフライデーでちょうど良さそうな空冷式のCPUファンを探しました。

発熱量とケースのサイズをしっかりチェックして選びたいCPUクーラー

まずは比較的小型のモデルから。ホワイトの本体とARGB機能付きのファンを組み合わせつつ、セール価格は25％オフの2467円。ファンは100mm、クーラーの高さは133mmなのでPCケースをあまり選ばず使えそう。CPUはTDP200Wまで対応とのこと。

続いてもシングルタイプで、おなじみPCCOOLERの製品。120mmファンと4本のヒートパイプで240WのCPUまで対応。高さは155mm。LGA1851まで最新のプラットフォームをサポートしています。セール価格は24％オフの3415円。

空冷でも冷却性能を重視するなら、デュアルタイプはマストかも。be quiet!の「PURE ROCK PRO 3 Black」はブラック仕様が精悍でカッコイイ。高さは155mm。セール価格は20％オフの6040円。

ロープロファイルのPCケースなど、高さが制限されている環境で選ぶトップフロー型も1モデル紹介。高さ85mmで、120mmのARGBファンを搭載。セール価格は16％オフの3580円。