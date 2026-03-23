デカすぎんだろ…　直径16.5cmのハンディファン「ゴリラの扇風機」登場

ドウシシャは3月23日、顔全体を覆うほどの大型サイズを特徴とするハンディファン「ゴリラの扇風機」を発表した。3月下旬発売で、価格は3278円。

近年、猛暑対策として携帯扇風機が普及する一方で「風量が物足りない」「顔全体に風を当てたい」といった不満があった。こうした声を受け、「ゴリラシリーズ」の新製品として、サイズと風量を大幅に強化したモデルを投入する。

最大の特徴は、直径約16.5cmのファンを採用した“ゴリラ級”のサイズ感。従来モデル（約7cm）と比べて約2.35倍となり、顔全体に一気に風を送ることができる。風量は約6.45立方m毎分で、同社従来品の約3倍に達する一方、静音性も確保し、電車内やオフィスでも使いやすい設計とした。

風量は4段階で調整可能で、最大出力の「G（ゴリラ）モード」を搭載。急速に体を冷やしたい場面に対応する。加えて本体中央にはミラーを備え、使用中に身だしなみを確認できる点も特徴だ。

本体は折りたたむことで卓上用のデスクファンとしても使える2WAY仕様で、三脚への取り付けにも対応する。USB Type-C充電式で、連続使用時間は最大約2時間から最小約10時間。カラーはホワイト、ブルー、グレーの3色を展開する。