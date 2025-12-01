次のiPhone購入資金を今から積み立てる!? AppleギフトカードがAmazonで5％ポイント還元中

絶対要注目のキャンペーンをAmazon.co.jpが開催中。各種ギフトカードをAmazonで購入すると500ポイントプレゼント、さらにApple Gift Cardについては、5％ポイント還元というものです！

このキャンペーンは対象者限定なので、まずは↓のボタンで自分が対象かをチェックしましょう！

Apple StoreでiPhoneなどのApple製品の購入予定があるなら

あらかじめ入手しておきたいApple Gift Card

まずキャンペーンのエントリー後に、Apple Gift Cardのほか、Google Play、DMM、LUUP、Uber、U-NEXTなどの各種ギフトカードを、キャンペーン期間中（12月1日（月）23時59分まで）に合計5000円分以上購入すると500ポイント付与。

さらにApple Gift Card（Eメール送信タイプ）の購入では、5％ポイント還元です！（こちらはプライム会員限定） たとえば、iPhoneだとApple Store以外から購入しても、ほとんどポイントが付かないですからね。それにそもそも高価な製品なので、5％はかなり大きい！

なお、購入上限は1日5万円まで。今日12月1日（月）までなので、Apple製品の購入予定がある人は急げ！