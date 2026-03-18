メタ、VR版「Horizon Worlds」終了へ　Questからアプリ削除

メタは3月17日、ソーシャルVRプラットフォーム「Meta Horizon Worlds」をQuest上では段階的に縮小し、最終的にVRでは利用できなくする方針を明らかにした。Horizon関連の取り組みを、モバイル側へ軸足を移していく動きの一環だ。

3月31日までにQuestストア上でHorizon WorldsとEventsは表示されなくなり、ホライゾン・セントラル、イベントアリーナ、カイジュウ、ボッバーベイといったワールドはVRで利用できなくなる。ユーザーが他のワールドにVRで入れるのは2026年6月15日まで。以降はQuestからHorizon Worldsアプリが削除され、VRでのWorlds利用が終了する。Meta Horizonのモバイルアプリで、モバイル向けに最適化されたワールドを利用する形に移る。

VR版が終了することで、Questを中心にHorizon Worldsを利用してきたユーザーや、ワールド制作・コミュニティ活動をしてきたクリエイターには影響が出る。メタは告知の中で、2026年を通じてQuest体験の合理化を進めるとし、Horizon関連の機能やサブスクリプション特典の一部も整理する方針を示している。