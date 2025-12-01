このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第87回

YouTubeやウェブを見るだけなら、これで十分!? 2万円台の激安Chromebookを購入する

2025年12月01日 13時30分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　高性能なノートPCは何にでも使えて万能ですが、YouTubeの再生やウェブ閲覧がメインなら、起動が早くて、操作も簡単なChromebookはいい選択です！　Amazonブラックフライデーで入手可能な激安モデルを紹介します！

Chromebook

Chromebookはやはり安い。2万8800円のマシンでも、ウェブ、YouTube、Google Workspace、Gmailがメインなら、普通に快適に動きます。画像をタップすると販売ページにジャンプ

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

Chromebookなら2万円台で新品のノートPCが購入可
ウェブやYouTubeを見るのがメインなら十分では？

　まずは、レノボのこちら。16％オフで2万8800円という驚きの価格に、ミニPCなどでもおなじみの「Intel N100」を搭載。12.2型と比較的小型ながら、1920×1200ドットとやや縦長の画面も使いやすいです。重量は1.25kg、バッテリー駆動は最大12時間と持ち運んでの利用も視野に入ります。

　若干気になるのはメモリーが4GBという点。Windowsよりもずっと低い性能のマシンでもChromeOSは問題無く動作しますが、たとえば、ウェブブラウザー（Chrome）で複数のタブでどんどんページを開くと、メモリーはその分消費されます。使い方の工夫はやや必要かも。

Image from Amazon.co.jp
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Amazon.co.jpで「Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3i Gen8」を入手
 

　続いて、こちらのASUS製Chromebookは、CPUはIntel N150、メモリーは8GB、画面もフルHD（1920×1080）の14型と、性能面は上でありながら、価格は3万9800円。Linuxアプリを動かすなど、ChromeOSをさらに使いこなしたい人に合いそうです。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 ASUS Chromebook クロームブック CX1405CTA 14インチ インテル N150 8GB メモリ 64GB eMMC バッテリー駆動 8.8時間 重量1.38kg 日本語キーボード ゼロタッチ登録対応 Wi-Fi 6 クワイエットブルー CX1405CTA-S60459
Amazon.co.jpで「ASUS Chromebook CX1405CTA」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン