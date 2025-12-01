Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第87回
YouTubeやウェブを見るだけなら、これで十分!? 2万円台の激安Chromebookを購入する
2025年12月01日 13時30分更新
高性能なノートPCは何にでも使えて万能ですが、YouTubeの再生やウェブ閲覧がメインなら、起動が早くて、操作も簡単なChromebookはいい選択です！ Amazonブラックフライデーで入手可能な激安モデルを紹介します！
Chromebookなら2万円台で新品のノートPCが購入可
ウェブやYouTubeを見るのがメインなら十分では？
まずは、レノボのこちら。16％オフで2万8800円という驚きの価格に、ミニPCなどでもおなじみの「Intel N100」を搭載。12.2型と比較的小型ながら、1920×1200ドットとやや縦長の画面も使いやすいです。重量は1.25kg、バッテリー駆動は最大12時間と持ち運んでの利用も視野に入ります。
若干気になるのはメモリーが4GBという点。Windowsよりもずっと低い性能のマシンでもChromeOSは問題無く動作しますが、たとえば、ウェブブラウザー（Chrome）で複数のタブでどんどんページを開くと、メモリーはその分消費されます。使い方の工夫はやや必要かも。
|Image from Amazon.co.jp
|Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
続いて、こちらのASUS製Chromebookは、CPUはIntel N150、メモリーは8GB、画面もフルHD（1920×1080）の14型と、性能面は上でありながら、価格は3万9800円。Linuxアプリを動かすなど、ChromeOSをさらに使いこなしたい人に合いそうです。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS Chromebook クロームブック CX1405CTA 14インチ インテル N150 8GB メモリ 64GB eMMC バッテリー駆動 8.8時間 重量1.38kg 日本語キーボード ゼロタッチ登録対応 Wi-Fi 6 クワイエットブルー CX1405CTA-S60459
