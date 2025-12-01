YouTubeやウェブを見るだけなら、これで十分!? 2万円台の激安Chromebookを購入する

高性能なノートPCは何にでも使えて万能ですが、YouTubeの再生やウェブ閲覧がメインなら、起動が早くて、操作も簡単なChromebookはいい選択です！ Amazonブラックフライデーで入手可能な激安モデルを紹介します！

Chromebookなら2万円台で新品のノートPCが購入可

ウェブやYouTubeを見るのがメインなら十分では？

まずは、レノボのこちら。16％オフで2万8800円という驚きの価格に、ミニPCなどでもおなじみの「Intel N100」を搭載。12.2型と比較的小型ながら、1920×1200ドットとやや縦長の画面も使いやすいです。重量は1.25kg、バッテリー駆動は最大12時間と持ち運んでの利用も視野に入ります。

若干気になるのはメモリーが4GBという点。Windowsよりもずっと低い性能のマシンでもChromeOSは問題無く動作しますが、たとえば、ウェブブラウザー（Chrome）で複数のタブでどんどんページを開くと、メモリーはその分消費されます。使い方の工夫はやや必要かも。

続いて、こちらのASUS製Chromebookは、CPUはIntel N150、メモリーは8GB、画面もフルHD（1920×1080）の14型と、性能面は上でありながら、価格は3万9800円。Linuxアプリを動かすなど、ChromeOSをさらに使いこなしたい人に合いそうです。