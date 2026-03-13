このページの本文へ

中国バイドゥ、OpenClawをクラウド化　ブラウザでサクッと使えるように

2026年03月13日 16時00分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　中国企業のBaidu（バイドゥ）は3月11日、OpenClawエージェントプラットフォームをインストール不要で即時利用できるクラウドサービス「DuClaw」を発表した。

　Baidu AI Cloudが提供するフルマネージドサービスで、現在はWebインターフェース経由で利用できる。今後はWeCom、DingTalk、Feishuといった企業向けコラボレーションプラットフォームへの統合も予定している。

　DuClawにはBaidu Search、Baidu Baike、Baidu Scholarといった自社サービスを呼び出すスキルがあらかじめ組み込まれており、エージェントが信頼性の高い情報源に直接アクセスできる。また複数の主要基盤モデルに対応しており、用途に合わせてモデルを選択できる。

　OpenClawは、AIエージェントを実行・管理するためのオープンなプラットフォーム。外部ツールやデータソースと連携しながら、AIがタスクを自律的に実行する仕組みを提供する。Baiduは自社インフラとの統合によってエンタープライズ向けの入口を確立する狙いだ。

